بايدن يهنئ كيشيدا لتوليه منصب رئيس وزراء اليابان

بايدن

أعلن البيت الأبيض ، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ فوميو كيشيدا في مكالمة هاتفية على توليه منصب رئيس وزراء اليابان، مشيرا إلى أنه “يتطلع إلى تعزيز العلاقة في السنوات المقبلة نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه بلادنا في تعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة”.

وأوضح البيت الأبيض أن الزعيمين “أكدا قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، الذي هو حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم”.

وانتخب البرلمان الياباني وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا رئيسا لحكومة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وصادق مجلس النواب على تولي المحافظ البالغ من العمر 64 عاما المنصب، خلفا ليوشيهيدي سوجا بدءا من يوم الإثنين، وذلك بدعم من أغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن يقدم كيشيدا، الذي كان وزيرا للخارجية لسنوات في عهد رئيس الوزراء اليميني المحافظ السابق شينزو آبي، تشكيلته الحكومية قريبا.

ووفقا لتقارير إخبارية، يسعى كيشيدا لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في 31 أكتوبر، وهو وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتحت قيادة سلفه سوجا، تراجعت شعبية “الحزب الليبرالي الديمقراطي” بسبب تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا.

إلا أن أعداد الإصابات تراجعت بشكل حاد بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، كما تم رفع حالة الطوارئ قبل أيام قليلة.

وامتد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ لعقود دون انقطاع تقريبا.