“برايس”: واشنطن ملتزمة بدعم تايوان لمواجهة استفزازات الصين

ندّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالنشاطات العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الصين قرب تايوان، في إشارةٍ إلى أكبر توغّل نفذته القوات الصينية في مجال دفاعها الجوي.

“برايس”؛ أعرب عن قلق بلاده من هذه الإجراءات التي وصفها بـ”المزعزعة للاستقرار” والتي تقوّض الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيًا بكين إلى “وقف ضغطها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي واستفزازاتها ضد تايوان”.

وجدّد المتحدث التأكيد على التزام “الولايات المتحدة بدعم تايوان للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وسبق لتايوان أن شكت مرارًا من التحركات العسكرية الصينية، وكان آخرها تحليق 38 طائرة صينية، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس “جمهورية الصين الشعبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا