“العفو الدولية” تطلق حملة للدفاع عن 3 مهاجرين يواجهون السجن المؤبد

يواجه ثلاثة شباب في مالطا خطر السجن مدى الحياة؛ على خلفية دورهم في مساعدة زملائهم من طالبي اللجوء على الهروب من التعذيب.

تم إنقاذ الشباب الثلاثة برفقة 108 مهاجرين آخرين، أثناء غرق قاربهم في مارس 2019، من قبل سفينة الشحن El Hiblu، وساهموا في التواصل بالترجمة بين قبطان السفينة ورفاقهم المهاجرين، الذين عبّروا عن رفضهم العودة إلى ليبيا؛ خوفاً من أن ينتهي بهم الأمر في معسكرات الاحتجاز الليبية سيئة السمعة؛ ممّا دفع بقبطان السفينة إلى الرسوّ بهم في مالطا كونها الأكثر أمناً.

إلا أن الشبان الثلاثة اعتقلوا من قبل قوات الجيش المالطي بتهمة اختطاف السفينة على الرغم من نفي الطاقم هذه المزاعم، وتأكيدهم أن الوضع لم يخرج عن السيطرة.

ويواجه الشباب، اليوم، اتهاماتٍ باختطاف السفينة والاشتراك في عمليات التهريب، وهي اتهاماتٌ قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وقد أطلقت “العفو الدولية” حملة للدفاع عن الشباب الثلاثة بعنوان “العدالة لشبان سفينة The Hiblu”، مطالبةً بإسقاط التهم كافة عنهم، وإغلاق القضية قبل المحاكمة.

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