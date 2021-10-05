لوكاكو: أكره وصفي بصائد الأهداف.. أنا مهاجم متنوع

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

يكره روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي وصفه بصائد الأهداف بسبب بنيته الجسدية مؤكدا أنه مهاجم متنوع يستطيع اللعب بأكثر من طريقة.

وتحدث لوكاكو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الرسمي قائلا: “الطريقة التي بُني بها جسدي، الكل يعتقد أنني أحتفظ بالكرة وأتصيد الأهداف ولكنني لم ألعب كذلك أبدا وأكره وصفي بذلك”.

وواصل “إحدي نقاط قوتي هي أنني أكون خطيرا عندما أواجه المرمى لأنني نادرا ما أتخذ قرارات خاطئة”.

وتابع “بعدما أمرر الكرة أعرف أين أتمركز في منطقة الجزاء، أستطيع فعل القليل من كل شيء وفي بعض المباريات عندما أرى مساحات خلف الدفاع ألعب بشكل مختلف”.

وأتم المهاجم البلجيكي حديثه “السبب إنني أسجل الكثير من الأهداف لأنني أستطيع فعل القليل من كل شيء”.

ومنذ بداية الموسم الجاري سجل صاحب الـ28 عاما أربعة أهداف في تسع مباريات مع تشيلسي في كل البطولات.