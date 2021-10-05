تعطل فيس بوك يثير سخرية رواد المواقع الأخرى

ونختم نشرتنا مع الصدمة التي صعقت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، والتي تمثلت بالانقطاع الذي طال جميع خدمات فيسبوك على ملايين المستخدمين حول العالم، إضافة إلى تعطل الانستغرام والواتس اب.

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