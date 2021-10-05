ليبيا نيوز

تعطل فيس بوك يثير سخرية رواد المواقع الأخرى

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ونختم نشرتنا مع الصدمة التي صعقت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، والتي تمثلت بالانقطاع الذي طال جميع خدمات فيسبوك على ملايين المستخدمين حول العالم، إضافة إلى تعطل الانستغرام والواتس اب.

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قناة ليبيا

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