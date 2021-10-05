اليابان: أزمة كورونا ودعم الاقتصاد أولوية الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا

تعهد عدد من وزراء الحكومة اليابانية الجديدة أن تكون أزمة تفشي فيروس كورونا ودعم الاقتصاد على أولوية أعمالهم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الصحة جوتو شيجيوكي – في تصريح، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، إن التعامل بعزم مع أزمة كورونا هو أكثر المهام إلحاحا في الوقت الحالي لحماية صحة المواطنين.

من جهتها، أكدت وزيرة اللقاحات هوريوشي نوريكو أنها ستعمل على توفير جرعتين من اللقاح لكل من يرغب في الحصول عليهما، فيما أفاد وزير الأمن الاقتصادي كوباياشي تاكايوكي أن اليابان تواجه موقفا صعبا في الداخل والخارج متعهدا بحماية الجانب الاقتصادي لحياة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، قد أعلن خلال الأيام الماضية عن حكومته الجديدة، متعهدا بقيادة عهد سياسي يركز على العمل لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.