نوبل للفيزياء تذهب لأمريكي وألماني وإيطالي مناصفة

منحت أكاديمية نوبل بستكهولم جائزة الفيزياء لهذا العام مناصفة لكل من العالم الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان من جهة والإيطالي جورجيو باريزي من جهة أخرى ؛لمساهمتهم في الجهود المبذولة في دراسة الأنظمة المعقدة والفوضوية والتي من أهمها التغير المناخي .

وقد ذهب النصف الأول من الجائزة لـ منابي البالغ من العمر 90 عاما وهاسلمان 89 عاما ،نظير جهدهما في وضع نماذج فيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحتباس الحراري بشكل موثوق .

أما النصف الثاني من الجائزة فقد ذهب لـ باريزي البالغ من العمر 73 عاما نظير جهده في اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي .

يشار إلى أن جائزة نوبل للطب كانت من نصيب الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان عن اكتشافاتهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس .

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