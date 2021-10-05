بيروت وبغداد تبحثان سير العملية الانتخابية العراقية والعلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بريّ، اليوم الثلاثاء، مع السفير العراقي لدى بيروت، حيدر البراك، سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في أكتوبر الجاري بالعراق، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت السفارة العراقية لدى بيروت – في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن السفير العراقي التقى برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريّ اليوم، في مقر الرئاسة، وتم التطرق إلى الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين العراق ولبنان.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين البلدين، كما تم تناول سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في العراق.

وأعرب السفير العراقي عن تمنياته بنجاح الخطة التنفيذية لمشروع البرنامج الوزاري الإصلاحي للحكومة اللبنانية الجديدة، ولحكومة وشعب لبنان الصديق كل التوفيق والازدهار.