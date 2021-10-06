رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: فوز باحثين في مجال المناخ بنوبل للفيزياء نبأ عظيم

الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء

رحب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، بيتيري تالاس، بفوز ثلاثة من علماء المناخ بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، ووصف الأمر بأنه “نبأ عظيم”.

وقال: “هذا يدل مرة أخرى على أن علم المناخ يحظى بتقدير كبير.. مررنا بفترة كان فيها متشككون أو منكرون للحقيقة العلمية.. والخبر السار هو أننا لم نعد نرى هذه الأصوات بمثل ذلك الوضوح”.

واستدرك بالقول:”لكن العمل الواقعي ليس طموحا بما فيه الكفاية حتى الآن.. ومن الواضح أن هناك حاجة لرفع مستوى الطموح. لا يمكننا الانتظار لعقود لبدء التحرك.”