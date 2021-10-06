روسيا تهدد بفرض غرامة طائلة على فيسبوك بسبب عدم سحب مضامين غير قانونية

الكرملين

هددت روسيا فيسبوك الثلاثاء بفرض غرامة قد تتجاوز مئات الملايين من اليورو بسبب عدم سحبها مضامين تصنفها موسكو غير قانونية، في حلقة جديدة من حملة موسكو على عمالقة الإنترنت.

قالت هيئة الاتصالات الروسية “روسكومنادزور” في بيان إن هذا المبلغ قد يصل إلى “ما بين 5% و 10% من حجم التداول السنوي” للشركة الأمريكية في روسيا.

وقد تعادل هذه النسبة عشرات المليارات من الروبلات (عدة مئات من الملايين من اليورو)، بحسب الصحيفة الاقتصادية “فيدوموستي” الروسية.

اعلنت “روسكومنادزور” أنها تقدمت بشكوى ضد فيسبوك لرفضها مراراً حذف معلومات “خطيرة” منشورة على شبكتها وعلى إنستجرام، التي تملكها كذلك المجموعة الأميركية.

واشارت إلى أنه سيتعين على المحكمة الروسية تحديد مبلغ الغرامة المحتملة.

تم بالفعل تغريم فيسبوك 90 مليون روبل لارتكاب عدة انتهاكات، وفقاً لوسائل إعلام روسية، لكنها مبالغ صغيرة مقارنة بالغرامات التي تهدد الآن شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب هيئة الاتصالات الروسية.

وتفرض روسيا بانتظام عقوبات على الشركات الرقمية الكبيرة بتهمة عدم إزالة مضامين تروج للمخدرات أو الانتحار أو ترتبط بالمعارضة.

وفي سبتمبر، قبيل الانتخابات التشريعية، أجبرت موسكو آبل وجوجل على سحب تطبيق المعارض المسجون أليكسي نافالني من متاجرهما الافتراضية في روسيا.

وهددت السلطات بتوقيف موظفي الشركتين في روسيا ما لم يتعاونوا، بحسب مصادر داخلية.

وعززت السلطات الروسية سيطرتها على الإنترنت، آخر مساحة كانت لا تزال متوافرة لمنتقدي الكرملين للتعبير عن آرائهم بحرية نسبياً.

وحجبت موسكو مؤخرا الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) المستخدمة للالتفاف على الرقابة المفروضة على مواقع المعارضة.

وفي موازاة ذلك، تطور السلطات شبكة “إنترنت سيادية” موضع جدل ستسمح مستقبلا بعزل الإنترنت الروسي من خلال فصله عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتنفي السلطات الروسية أن تكون تسعى لبناء شبكة وطنية يمكنها مراقبتها كما هي الحال في الصين، لكن المعارضة والمنظمات غير الحكومية تبدي مخاوف بهذا الصدد