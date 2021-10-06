العراق والكويت يبحثان دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والسفير الكويتي بالعراق سالم الزمانان، اليوم الثلاثاء، دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات المقررة الأحد المقبل؛ لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بنتائج الانتخابات، وتحفيزهم على المشاركة الواسعة لاختيار ممثليهم.

وناقش الجانبان – خلال لقائهما، وفقا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم – العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات المشهد السياسي في العراق، وأهمية الانتخابات النيابية المبكرة، والتي ستجرى في العاشر من أكتوبر الجاري.