وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، مراجعة مواقفهم والتصدي لمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على جماعة الحوثي لوقف قتلها الممنهج والمتعمد للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وأوضح الإرياني – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء – أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للمليشيا الحوثية للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن محافظة مأرب التي تحتضن أكبر تكتل للنازحين بين المحافظات اليمنية تتعرض لعدوان بربري منذ أعوام، وتستهدف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتتعرض مديرية العبدية لحصار غاشم منذ أسابيع، في ظل صمت دولي‏.