ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بريطانيا إلى مستوى قياسي

أزمة الوقود في بريطانيا

واصلت أسعار العقود الاجلة للغاز الطبيعي في بريطانيا ارتفاعها لتصل إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع السعر إلى 300 بنس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لأول مرة على الإطلاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الغاز الطبيعي العالمية نقصا شديدا في المعروض مقارنة بنمو الطلب مع تحسن النشاط الاقتصادي من جهة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا والذي يسجل ذروة الاستهلاك بالنسبة للغاز.

وتشعر بريطانيا بشكل خاص بتداعيات نقص الإمدادات العالمية بسبب افتقادها لمنشآت التخزين العملاقة واعتمادها بشدة على الاستيراد.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن سعر الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 700% خلال 12 شهرا ليصل إلى ما يعادل أكثر من 230 دولارا لبرميل النفط الخام.

كانت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط قد ذكرت في تقرير أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في العالم أدى إلى زيادة الطلب على النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة الأخيرة.