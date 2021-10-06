واشنطن تتوعد بـ”إجراءات أخرى” إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

صرّح مسؤول أمريكي كبير بأن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بانتهاك الآليات الدبلوماسية مع إيران، لكن إذا لزم الأمر ستكون مستعدة للجوء إلى “سبل أخرى” لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي.

وقال المسؤول إن الجانب الأمريكي سيواصل التنسيق مع الحلفاء فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير “تقييم أساسي” لمدى تقدم برنامج طهران النووي.

وبموجب اتفاق أبرم عام 2015 ، قلّصت إيران برنامج تخصيب اليورانيوم ، وهو طريق محتمل لامتلاك أسلحة نووية ، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينها من الاتفاق في 2018 .

وبحسب وكالة “رويترز”، يعتقد الخبراء الأمريكيون أن الوقت الذي ستَستغرقه إيران لتحقيق “اختراق” نووي، بما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، انخفض من حوالي 12 شهرًا إلى فترة تبلغ حوالي بضعة أشهر، منذ انسحاب “ترامب”

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “من الواضح أن هذا مقلق للغاية، ونحن بالطبع نظل ملتزمين بالمسار الدبلوماسي، لكن من الواضح أنه إذا لم ينجح ذلك؛ فهناك طرق أخرى للسعي وراءها، ونحن ملتزمون تمامًا بضمان ألا تطور إيران سلاحًا نوويًا”.

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