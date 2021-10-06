“العفو الدولية”: طالبان قتلت 13 من “الهزارة” بشكل غير قانوني

أماطت منظمة “العفو الدولية” اللثام عن جريمة دموية ارتكبتها طالبان عندما مارست عمليات القتل في قرية كاهور بإقليم دايكوندي بوسط أفغانستان، وكان 11 من الضحايا من أفراد قوات الأمن الوطني الأفغانية إضافة إلى اثنين من المدنيين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا.

وقالت المنظمة: وقعت عمليات القتل المبلغ عنها بعد حوالي أسبوعين من سيطرة طالبان على أفغانستان في حملة خاطفة بلغت ذروتها باستيلائهم على كابول، وفي ذلك الوقت؛ سعى قادة طالبان إلى طمأنة الأفغان بأنهم قد تغيروا مقارنة بفترة حكمهم السابقة للبلاد في أواخر التسعينيات.

يشكل الهزارة حوالي 9٪ من سكان أفغانستان البالغ عددهم 36 مليون نسمة، وغالبًا ما يتم استهدافهم.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ، أغنيس كالامارد: عمليات الإعدام بدم بارد “ضد الهزارة” هي دليل آخر على أن طالبان يرتكبون الانتهاكات المروعة نفسها التي اشتهروا بها خلال حكمهم السابق لأفغانستان ”.

وقد سيطرت طالبان على مقاطعة دايكوندي في 14 أغسطس ، وفقًا لتقرير منظمة “العفو الدولية”، وسعى ما يقدر بنحو 34 جنديًا سابقًا إلى البحث عن الأمان، ووافق الجنود، الذين كانت معهم معدات عسكرية وأسلحة حكومية، على الاستسلام لطالبان.

وقام محمد عظيم صدقات ، الذي قاد استسلام الجماعة ، بترتيب نزع السلاح بحضور عناصر طالبان.

في 30 أغسطس، وصل ما يقدر بنحو 300 مقاتل من طالبان في قافلة بالقرب من قرية دهاني قل ، حيث كان يقيم أفراد قوات الأمن ، وبعضهم مع أفراد عائلاتهم ، وفقًا لتقرير منظمة “العفو الدولية”.

وبينما حاولت قوات الأمن مغادرة المنطقة مع عائلاتهم؛ لحق بهم مقاتلو طالبان وفتحوا النار على الحشد؛ مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تدعى معصومة، ورد جندي بإطلاق النار فقتل مقاتلاً من طالبان وجرح آخر.

وذكر التقرير أن طالبان واصلت إطلاق النار مع فرار العائلات مما أسفر عن مقتل جنديين، وبعد استسلام تسعة من قوات الأمن، اقتادتهم طالبان إلى حوض نهر قريب وقتلوهم؛ بحسب المنظمة الحقوقية.

وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس”، قالت منظمة “العفو” إنها تحققت من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في أعقاب عمليات القتل.

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