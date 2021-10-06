برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة مخيفة في شمال إثيوبيا

أكمل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة جولته الأولى من توزيع المواد الغذائية على المتضررين من انتشار الصراع في منطقتيْ عفار والأمهرة بإثيوبيا.

ومع ذلك؛ لا يزال نقص الإمدادات بسبب العوائق المختلفة أمام حركة المساعدات الإنسانية يشير إلى أن عمليات التوزيع في تيغراي تتراجع.

منذ 15 أغسطس؛ قدم برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية إلى ما يقرب من 300.000 شخص في أمهرة وعفر.

استمرت الجولة الثانية من توزيع المواد الغذائية في تيغراي منذ 27 مايو، وتم الوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص بالمساعدات الغذائية في الشمال الغربي وأجزاء من جنوب تيغراي.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في شرق أفريقيا: “تشير التقارير من جميع المناطق الثلاث إلى أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع مع فرار العائلات من منازلهم وتدمير سبل عيشهم”.

وأضاف: “في تيغراي ، هناك ما ما يصل إلى 400.000 شخص سيواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة الآن، وبينما تكافح الفرق للحصول على مساعدات غذائية كافية في المنطقة؛ فإن الوضع يزداد سوءًا”.

وأردف: رأينا مئات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا من ديارهم ودمرت سبل عيشهم، من الضروري للغاية أن نحظى بالتعاون والدعم الكاملين من جميع أطراف النزاع حتى نتمكن من الوصول إلى جميع السكان المتضررين بالمساعدات الغذائية التي تزداد الحاجة إليها قبل أن نشهد كارثة إنسانية في جميع أنحاء شمال إثيوبيا”.

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