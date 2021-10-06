الدنمارك تتهم 3 أشخاص بالتخطيط لهجمات إرهابية

أعلن ممثلو الادعاء الدنماركيون، الثلاثاء، أنهم وجهوا اتهاماتٍ لثلاثة أشخاص بمحاولة تنفيذ أعمال إرهابية عن طريق حيازة كيماويات لصنع القنابل، كما حصلوا على معدات كان من المقرر استخدامها لشن هجوم “في مكان مجهول سواء في الدنمارك أو في الخارج”.

وقالت رئيسة الادعاء في كوبنهاغن، ليز-لوت نيلاس، إن الشرطة أحبطت المؤامرة عندما ألقي القبض على المشتبه بهما، حيث اعتُقل الرجلان والمرأة في ديسمبر 2019 وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين.

لم يتم ذكر اسم أي من المشتبه بهم، وأضافت “نيلاس”، في بيان، أن الرجلين تتراوح أعمارهما ما بين 22 و 23 عامًا ، والمرأة تبلغ 39 عامًا، كما أن أحد الرجلين يحمل الجنسية الدنماركية.

إذا ثبتت إدانتهم بتهمة الإرهاب الرئيسة؛ فسيكون المتهمون معرضين للسجن مدى الحياة، على الرغم من أن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الدنمارك يقضون حوالي 16 عامًا في المتوسط.

المرأة تواجه اتهامات إضافية، ووجهت لها تهمة تمويل أنشطة إرهابية من خلال العمل من خلال وسيط لتحويل الأموال إلى أشخاص مرتبطين بتنظيم “داعش”.

اتهمها المدعون أيضًا بالترويج لأنشطة إرهابية من خلال مساعدة العديد من الأشخاص المنتسبين إلى “داعش” في إنشاء ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل على الإنترنت، وكذلك من خلال نشر دعاية الجماعة المتطرفة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في نوفمبر في كوبنهاغن.

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