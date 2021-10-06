اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى المرونة مع تركيا بخصوص التأشيرات

تستعد أنقرة وبروكسل لمناقشة قضية محورية في إطار علاقاتهما الطويلة الأمد حيث تستعد المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، في منتصف أكتوبر، لإطلاق محادثات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إدارة شؤون الهجرة، بما في ذلك إعفاء مواطني تركيا من التأشيرات.

وسط مخاوف من تدفق محتمل للاجئين بعد سيطرة طالبان على أفغانستان وفي ظل استمرار “المستنقع السوري”، تقدم بعض الدول الأعضاء الرئيسة، بما في ذلك اليونان، دعمًا غير متوقع لحقوق مواطني تركيا في دخول أوروبا دون تأشيرة مقابل المزيد من التعاون بشأن الهجرة.

ودعا وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، بروكسل إلى البقاء مخلصة لالتزاماتها بشأن رفع اشتراط التأشيرات لتركيا بعد أيام من إعلان الوزير نفسه أن بلاده لن تتسامح مع إعادة أزمة الهجرة لما كانت عليه إبان عام 2015 على امتداد حدودها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الشهر الماضي إن تركيا شريك رئيس في معالجة تحديات الهجرة الجديدة إلى أوروبا، وتحتاج إلى الدعم.

حتى الآن، استوفت أنقرة 66 معيارًا من 72 معيارًا يطلبها الاتحاد مقابل إعفاء مواطنيها من التأشيرات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحقوق الأساسية وإدارة الهجرة والأمن والنظام العام وسلامة المستندات.

تشمل المعايير المتبقية مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب، توسيع نطاق حرية التعبير ، وتوقيع اتفاقية تعاون مع اليوروبول، والتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا القانونية، وتنفيذ استراتيجية لمكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بحيث تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى.

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