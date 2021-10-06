ليبيا نيوز

تقرير صادم: أكثر من 200 طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية على يد رجال دين كاثوليك في فرنسا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشار تقرير ناتج عن لجنة تحقيق مستقلة إلى أن أكثر من 216 ألف طفل وقعوا ضحايا انتهاكات جنسية على يد رجال دين كاثوليك في فرنسا بين عاميْ 1950 و2020.

وذكر “مارك سوفيه” رئيس لجنة التحقيق، أن هذا الرقم مروّعٌ للغاية، ويستدعي تحركاً أكيداً.

وأضاف “سوفيه” أن الرقم قد يتجاوز 300 ألف في حال تم احتساب ضحايا المعلمين والعاملين العلمانيين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية.

وفي أول رد فعل لها على التقرير؛ أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن شعورها “بالعار والهول”، وطلبت الصفح من أهالي الضحايا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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