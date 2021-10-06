مصرع 3 جنود تونسيين في تحطم طائرة عسكرية بولاية قابس

لقي 3 جنود تونسيين مصرعهم في حادثة تحطم مروحية عسكرية، ليل الثلاثاء، أثناء مناورة روتينية، في منطقة الحامة بولاية قابس جنوبي البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، إن المروحية سقطت خلال تنفيذ تمرين ليلي؛ مما أدى إلى وفاة ثلاثة عسكريين كانوا على متنها، مشيراً إلى إرسال لجنة فنية مختصة إلى مكان الحادثة، لمعرفة أسباب سقوط المروحية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا، في 6 أكتوبر 2020، إلى تجديد أسطول الطائرات العسكرية والعمل على تحسين معدات الجيش التونسي، على خلفية حادثة سقوط طائرة عسكرية، بالعمق الصحراوي، ممّا أسفر عن مصرع قائدها.

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