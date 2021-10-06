الأردن يستضيف اجتماعاً وزارياً لبحث تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

تستضيف المملكة الأردنية، اليوم، اجتماعا وزاريا يضم الوزراء المسؤولين عن شؤون الكهرباء في كلا من الأردن وسوريا ولبنان، لمناقشة طُرق تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية مروراً بالأردن.

ومن المقرر أن تدرس جولة المباحثات المشتركة، الإجراءات الخاصة بتسريع وصول الكهرباء إلى لبنان بناءً على ما اتفق عليه في اجتماع الشهر الماضي للمساهمة في حلّ أزمة الطاقة داخل لبنان، وتعزيز استقرار الدولة اللبنانية.

وزار وفد الحكومة اللبنانية القاهرة، مؤخرًا، حيث أكد وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنهاء الإجراءات اللازمة لمدّ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات مشتركة عقدت في القاهرة مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ومسؤولين تنفيذيين من الجانبين.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في وقت سابق، إن الأردن بإمكانه تصدير 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى لبنان، وذلك بعد أن تعهدت المملكة بمساعدة لبنان المُثقل بأزمة اقتصادية، على “الخروج من محنة الطاقة”.

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل بجدول زمني معيّن؛ لتنفيذ ذلك خلال اجتماع في العاصمة عمّان.

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