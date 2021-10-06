تويتر تتيح آلية جديدة لتحسين جودة البث المباشر

تويتر

أعلنت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، عن آلية جديدة لتحسين جودة البث المباشر الخاص بها.

ونقل موقع “ذا فيرج” التقني عن تويتر أن المنصة أزالت إحدى أدوات البث المباشر الخاصة بها؛ بهدف تحسين جودة بث الفيديو الخاص بالمستخدمين.

وأشارت المنصة إلى إزالة ميزة دعوة الأشخاص صوتيًا للانضمام إلى البث المباشر، وهي الميزة التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020.

وتطلق منصة تويتر بشكل مستمر خدمات جديدة للمستخدمين بهدف تحسين تجربة روادها.

وفي سبتمبر الماضي، قامت المنصة بتغيير آخر لتحسين جودة الفيديو على النظام الأساسي عبر تقليل عدد البكسلات بدون تغيير ملحوظ في جودة الفيديو المعروض.