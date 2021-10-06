وزير الدفاع التايواني يدعو لتعزيز أنشطة التسليح.. خوفًا من الصين

أكد وزير الدفاع التايواني، الأربعاء، أن التوترات العسكرية مع الصين تعتبر في أسوأ حالاتها منذ أكثر من 40 عاماً، مما يستدعي من السلطات التشريعية الموافقة على حزمة إنفاق جديدة على الأسلحة.

جاء ذلك بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد وصلت التوترات إلى مستوى عالٍ جديد بين تاييه وبكين، التي تدعي أن الجزيرة الديمقراطية هي أراضيها الخاصة، وحلقت الطائرات العسكرية الصينية مرارًا وتكرارًا عبر منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان ، على الرغم من عدم إطلاق أي نيران وابتعاد الطائرات عن البر الرئيس لتايوان. .

على مدى أربعة أيام منذ يوم الجمعة الماضي، أفادت تايوان أن ما يقرب من 150 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي ، كجزء من نمط ما تسميه تايبيه استمرار مضايقات بكين للجزيرة. تم الإبلاغ عن توغل واحد فقط يوم الثلاثاء.

وردا على سؤال من أحد المشرعين حول التوترات العسكرية الحالية مع الصين في البرلمان؛ قال وزير الدفاع تشيو كو تشنغ إن الوضع “هو الأخطر” منذ أكثر من 40 عاماً منذ انضمامه إلى الجيش ، مضيفاً أن هناك خطر حدوث “توترات حقيقية”، عبر مضيق تايوان ذي الطبيعة الاستراتيجية.

وأضاف أمام لجنة برلمانية تستعرض خطة إنفاق خارج العسكرية بقيمة 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة للأسلحة محلية الصنع بما في ذلك الصواريخ والسفن الحربية: “بالنسبة لي كرجل عسكري ، فإن الحاجة ملحة أمامي بصورة مباشرة للإنفاق على أنشطة التسليح”.

وأردف “تشيو” أن الصين لديها بالفعل القدرة على غزو تايوان وستكون قادرةً على شن غزو “واسع النطاق” بحلول عام 2025.

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