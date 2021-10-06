تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ”داعش” في طنجة

أحبطت قوات الاستخبارات المغربية مخططاً إرهابياً وشيكاً، بعد مداهمة خلية متطرفة بمدينة طنجة، ضمّت خمسة أشخاص ممن أعلنوا ولاءهم لتنظيم “داعش”.

وتمكنت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف “أمير” الخلية بعد اشتباكات عنيفة، كما ألقت القبض على أربعة عناصر آخرين في الخلية.

وتم ضبط مجموعة من المواد الكيماوية في مكان تواجد الخلية، من ضمنها قوارير وسوائل كيماوية وكمية من الأسلاك والمعدات الكهربائية، إضافةً إلى ملابس عسكرية وأسلحة فردية وصور لعدد من قياديي “داعش”.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى ارتباط أمير الخلية بعدد من قياديي “داعش” في الساحل وجنوب الصحراء؛ من أجل الحصول على إمدادات السلاح والمعدات اللازمة للعمليات الإرهابية.

وتم إيداع عناصر الخلية تحت الحراسة المشددة بانتظار الإجراءات القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.

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