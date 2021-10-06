ذات صلة بتركيا وسوريا.. الشرطة الألمانية تداهم شبكة “غسلت 162 مليون دولار”

نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 25 مدينة، اليوم الأربعاء، تستهدف شبكة يشتبه في أنها تمارس غسيل الأموال، حيث يُزعم أنها قامت بتحويل الملايين في مكاسب غير مشروعة إلى الخارج.

وقالت شرطة دوسلدورف إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى شارك فيها أكثر من ألف ضابط وتمت في ولايات نورد راين فيستفالن وساكسونيا السفلى وبريمن.

وقالت الشرطة إن 11 شخصًا اعتقلوا، بينهم رجل سوري يبلغ من العمر 39 عاماً، متهم بالانتماء إلى جماعة “جبهة النصرة” السورية المتطرفة.

المداهمات؛ جاءت كجزء من التحقيق فيما يسمى بـ”شبكة الحوالة” المستخدمة على نطاق واسع في البلدان الإسلامية، حيث يعمل الأفراد بدلاً من البنوك كوسطاء لتحويل الأموال.

قالت شرطة دوسلدورف إن غسيل الأموال منذ 2016 جاء من مجموعة واسعة من المصادر ، بما في ذلك النشاط الإجرامي مثل السطو المسلح والابتزاز.

وقالت الشرطة في بيان: “وفقًا للتقديرات الأولية؛ بلغ حجم المعاملات في الفترة قيد التحقيق نحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار)”.

ذكرت هيئة الإذاعة العامة الألمانية أن الأموال المرصودة تضمنت أموالًا من تهريب المخدرات وتم إرسال بعض منها على الأقل إلى تركيا وسوريا، حيث ربما تم استخدامها لتمويل الجماعات المتشددة.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم متهمون أيضًا بالحصول على مزايا بشكل غير قانوني.

وقد صادر الضباط ممتلكات ثمينة مثل السيارات الفاخرة والذهب والمجوهرات والساعات الراقية التي تزيد قيمتها عن مليونيْ يورو.

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