لعمامرة: على فرنسا أن تحترم سيادة واستقلال الدول

طالب وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة الاحترام اللا مشروط للدول الأفريقية في حال أراد تطوير علاقات ندية.

لعمامرة وخلال زيارة لمالي، قال: “إن بعض التصريحات المفلسة تاريخيا تدفع فرنسا الرسمية مع عدد من الدول الأفريقية نحو أزمات مؤسفة، بينما من المفترض أن تبنى العلاقات على الاحترام المتبادل، للسيادة واستقلال القرارات، وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة”.

وشدد لعمامرة على ضرورة أن تتحرر الدول الأفريقية من بعض السلوكيات والرؤى التي جاءت بها الحضارة الغربية المزعومة، والتي شكلت غطاء أيديولوجيا للتغطية على الجرائم التي مارستها ضد الإنسانية في مالي والجزائر، وعديد الدول الأفريقية. مضيفا أن على العالم ألا يتناسى أن أفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال.

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