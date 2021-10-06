وفاة أكبر معمر فرنسي عن عمر يناهز 112 سنة

جول تيوبالد

توفي جول تيوبالد عميد المعمرين الفرنسيين اليوم الثلاثاء، عن 112 عامًا في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية، حسبما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحفية.

وكان تيوبالد المولود في 17 ابريل 1909، عامل ميناء وصيادًا بحريًا.

كما كان أقرباؤه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

وقد التقت وكالة فرانس برس الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة فرانس برس بشأن عمره، قال مبتسما “لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام”.

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس الفائت رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.