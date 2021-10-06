إنقاذ 39 مهاجراً في المياه الإقليمية المالطية

أنقذت سفينة “نادر” التابعة لمنظمة Resqship الإنسانية، 39 مهاجراً، كانوا على متن قارب أوشك على الغرق في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وأفادت تقارير منظمة ألمانية غير حكومية، أن من بين المهاجرين طفلاً وامرأةً، وتم إنقاذهم بعد أن أوشكوا على الغرق بسبب عاصفة شديدة ضربت المنطقة.

وأضافت المنظمة أن السلطات في مالطا رفضت التدخل والاستجابة لنداءات الاستغاثة المتكررة، على الرغم من سوء الوضع على القارب.

ودعت المنظمة إلى إجلاء المهاجرين سريعاً إلى سفينة أكبر، بحيث يتم نقلهم إلى ميناء آمن، مشيرةً إلى أن سفينة “نادر” غير مجهزة ولا يمكنها تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

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