مقتل ضابطيْ شرطة في اشتباك مسلح بالإسماعيلية

أفاد مصدر أمني مصري، بمقتل ضابطيْ شرطة، أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة رائد، وإصابة آخرين في اشتباك مع مسلحين مجهولين في مدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة.

وفرضت أجهزة الأمن، طوقًا أمنيًا في محيط أحد الشوارع الذي شهد تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية مسلحة، وسمع في المنطقة دوي الرصاص، فيما طلب رجال الشرطة من الأهالي الالتزام بالمنازل لحين السيطرة على الموقف.

يُشار إلى أن الشرطة المصرية، لم تُصدر ،حتى اللحظة، أي بيان حول ملابسات المداهمة ونتائجها.

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