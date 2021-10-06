تراجع الليرة التركية مقابل الدولار لأدنى مستوياتها على الإطلاق

أنقرة 06 أكتوبر 2021 (وال) -تراجعت الليرة التركية لما يتجاوز مستوى ( 8.9) مقابل الدولاراليوم الأربعاء، لتلامس أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

وبلغت العملة التركية ( 8.9250 ) ليرة لكل دولار لتلامس أدنى مستوى لها على الإطلاق عند ( 8.9490 ) ليرة لكل دولار، و الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر الماضي، وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى ( 19.58%) على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى ( 18%).

وأظهرت أرقام وزارة الخزانة والمالية أن ديون الحكومة التركية ارتفعت بنسبة ( 109%) خلال آخر( 3 ) سنوات، أي منذ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي منح أردوغان صلاحيات واسعة، بعد إلغاء منصب رئاسة الوزراء الذي شغله لآخر مرة بن علي يلدرم، الحليف الوثيق للرئيس التركي وأحد أبرز أعضاء حزبه الحاكم.

يشار أن التضخم السنوي في تركيا، تضخم وارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ ( 19.25% ) في أغسطس قبل الخفض، وكان قد بلغ ( 18.95% ) في يوليو، والمستهدف الرسمي للتضخم هو ( 5% ).(وال أنقرة) س خ.

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