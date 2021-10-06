ألماني وأسكتلندي يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء

فاز كلٌّ من العالم الألماني بنيامين ليست والأسكتلندي ديفيد ماكميلان بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021، لابتكارهما أداة جديدة لبناء الجزيئات، أتاحت جعل الكيمياء خضراء وتحسين البحوث الصيدلانية.

ويساهم ابتكار العالِمَين لعملية تحفيز عضوي غير متماثل في تطوير أنواع البلاستيك والعطور والنكهات، إضافة إلى أن عوامل التحفيز يمكن أن تُستخدم لإجراء العديد من التفاعلات الكيميائية، والتي من خلالها يتمكن العلماء من بناء أي شيء بكفاءة أكبر من الأدوية الجديدة إلى الجزيئيات، التي تستطيع التقاط الضوء في الخلايا الشمسية.

وتفاجأ ليست 53 عاماً بنبأ فوزه بالجائزة، بينما قال ماكيملان 53 عاماً أيضاً إن شعوره اختلط بين الصدمة والذهول والفرحة الغامرة.

يشار إلى أن جائزة نوبل للكيمياء هي ثالث الجوائز المعلنة هذا العام، بعد الإعلان عن الفائزين بجائزتي نوبل في الطب والفيزياء هذا الأسبوع.

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