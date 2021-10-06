تشاد تصادق على الانضمام لمعاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية

الاتحاد الإفريقي

أودعت جمهورية تشاد، اليوم الأربعاء، وثيقة التصديق على الانضمام لمعاهدة “وكالة الأدوية الإفريقية”، التي تعد ثاني وكالة صحية قارية طبية متخصصة بعد “المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“.

وأشارت مفوض الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي السفيرة أميرة الفاضل – في بيان- أن تشاد أصبحت الدولة 16 التي تودع وثيقة التصديق لدى الاتحاد الإفريقي.

من جانبه، دعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للوكالة الأفريقية للأدوية ميشيل سيديبي، جميع الدول الأعضاء على التوقيع والتصديق على معاهدة إنشاء “الوكالة الأفريقية للأدوية” في مسعى لدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة.

وشدد سيديبي على أن الانضمام لمعاهدة إنشاء وكالة الأدوية يضع الاتحاد الأفريقي على مسار صحيح نحو إنشاء مؤسسة صحية قارية ثانية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين تقديم الرعاية الصحية وتحسين الصحة للجميع في جميع أنحاء القارة على النحو المأمول في جدول أعمال أجندة 2063.

وأكد أن وكالة الأدوية ستعزز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية عالية الجودة وآمنة وفعالة في القارة.