التحقيق مع مستشار النمسا في قضايا رشى

قال ممثلو ادّعاء في مجال مكافحة الفساد الأربعاء، إن مستشار النمسا زيباستيان كورتس يخضع للتحقيقات للاشتباه في تلقيه رشى وخيانة الأمانة، بعد مداهمات لمقار حزب المحافظين والعديد من كبار معاونيه.

وأضاف مكتب الادّعاء أنه وضع 9 أشخاص آخرين قيد التحقيق، وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المُدّعين يشتبهون في أن وزارة المالية اشترت إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية واستطلاع رأي يؤيدان كرتس وحزبه، في حين رفض كورتس وحزبه التحقيق باعتبار أن وراءه دوافع سياسية.

ودعت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في النمسا إلى جلسة خاصة لمجلس النواب بالبرلمان؛ لمناقشة مطالبة كورتس بالاستقالة.

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