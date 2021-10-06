بريطانيا تسجل 39 ألفا و851 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفًا و851 إصابة و143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البينات الحكومية – حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء – أن معدل الإصابات بالمرض انخفض بنسبة 2% خلال أسبوع، بينما انخفض معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالمرض بنسبة 14.8% خلال الفترة ذاتها.

كما أظهرت البيانات أنه تم منح 41 ألفًا و347 جرعة أولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي الجرعات الأولى التي تم منحها في البلاد إلى 49 مليونًا و35 ألفًا و877 جرعة.

كما تم منح 28 ألفًا و572 جرعة ثانية، ما يرفع إجمالي الجرعات الثانية التي تم منحها بالمملكة المتحدة إلى 45 مليونًا و49 ألفًا و953 جرعة ثانية.