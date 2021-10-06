العثور على جثة مشتبَه به في انفجار السويد

أعلنت هيئة الادّعاء السويدية اليوم الأربعاء، العثور على جثة مشتبَه به في انفجار وقع في مدينة غوتنبرج السويدية في الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة أن الجثة عُثر عليها في المياه في مدينة غوتنبرج في وقت مُبكر اليوم الأربعاء وتم التعرّف عليها ليتضح أنها تعود للرجل الذي كان مطلوباً من الشرطة وهيئة الادّعاء في الأسبوع الماضي، في أعقاب انفجار بمبنى سكني في أنيدال.

وكان انفجار هزّ مبنى سكنياً في وسط غوتنبرج في 28 سبتمبر الماضي، أدى إلى إصابة 16 شخصاً بينهم 4 بجراح خطيرة، وسط اشتباه بزرع عبوة ناسفة في المبنى.

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