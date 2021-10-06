تضارب الأنباء حول عدد القتلى في هجوم نفذه إرهابيون وسط مالي

أعلن الجيش المالي في بيان له عن مقتل 5 جنود على الأقل وإصابة 8 آخرين؛ إثر هجوم نفذه إرهابيون بوسط مالي الأربعاء، في حين ذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 10 جنود قُتلوا في الهجوم.

وقال رئيس بلدية بانكاس مولاي جويندو إن الهجوم وقع قرب قرية بوديو بمنطقة مبتي، مركز أعمال العنف في مالي، التي يُنفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش، مضيفاً أن عدد القتلى بلغ 46 قتيلاً من بينهم 16 جندياً و 30 إرهابياً فضلاً عن إصابة 17 شخصاً آخرين.

وتُواجه مالي تمرداً مرتبطًا بتنظيمي القاعدة وداعش منذ عام 2012، عندما اندلعت مواجهات مسلحة شمال البلاد.

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