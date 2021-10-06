ليبيا نيوز

تضارب الأنباء حول عدد القتلى في هجوم نفذه إرهابيون وسط مالي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجيش المالي في بيان له عن مقتل 5 جنود على الأقل وإصابة 8 آخرين؛ إثر هجوم نفذه إرهابيون بوسط مالي الأربعاء، في حين ذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 10 جنود قُتلوا في الهجوم.

وقال رئيس بلدية بانكاس مولاي جويندو إن الهجوم وقع قرب قرية بوديو بمنطقة مبتي، مركز أعمال العنف في مالي، التي يُنفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش، مضيفاً أن عدد القتلى بلغ 46 قتيلاً من بينهم 16 جندياً و 30 إرهابياً فضلاً عن إصابة 17 شخصاً آخرين.

وتُواجه مالي تمرداً مرتبطًا بتنظيمي القاعدة وداعش منذ عام 2012، عندما اندلعت مواجهات مسلحة شمال البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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