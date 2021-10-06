اعتماد اتفاق وزارة الصحة مع شركة “جي سانت ماغري” الفرنسية بشأن علاج الأطفال المصابين بالأورام بمستشفى جنزور

طرابلس 06 أكتوبر 2021 م ( وال ) – اعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، اتفاق وزارة الصحة مع شركة “جي سانت ماغري” الفرنسية لعلاج الأطفال الليبيين من المصابين بالأورام وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة بمستشفى جنزور، ضمن خطة وزارة الصحة؛ لتوطين العلاج في الداخل في مختلف التخصصات الطبية .

وبموجب المادة الثانية من نص القرار رقم (431) لسنة 2021، يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد بمبلغ ثلاثة عشر مليون وستمائة الف يورو، لعلاج أورام الأطفال، وزراعة النخاع، والجراحات الدقيقة للأطفال.

فيما نصت المادة الثالثة، على تخصيص المبلغ لصالح وزارة الصحة، على أن يتم خصمه من استقطاعات صندوق التأمين الصحي العام.

ووفقًا للمادة الرابعة من نص القرار، يعتمد “مستشفى جنزور” كموقع لبداية تنفيذ البرنامج. (وال)

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