مقتل 12 شخصاً إثر هجوم مسلح في إفريقيا الوسطى

أعلن مسؤول حكومي بجمهورية إفريقيا الوسطى اليوم الأربعاء، مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين، في كمين نصبه متمردون شمال البلاد.

وأوضح حاكم إقليم أواكا فيكتور بيسيكوين أن متمردين نصبوا كميناً لثلاث شاحنات تُقل ركاباً من عاصمة إقليمية، وأضرموا فيها النيران، مشيراً إلى أن الشاحنات كانت في طريقها إلى بلدة ألينداو قادمة من بامباري، عاصمة الإقليم الذي مزقته الحرب.

وأكد ممثل لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى وقوع الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، بعد أن أظهرت لقطات انتشرت على الإنترنت مقصورة القيادة الخاصة بالشاحنة، وقد تفحمت وحولها ما لا يقل عن عشر جثث غير محترقة، مما يشير إلى أنهم ماتوا بعيداً عن الحريق.

جدير بالذكر أن متمردي تحالف “الوطنيين من أجل التغيير”، يقودون حرب عصابات مع الجيش الوطني منذ الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي في 2013، الأمر الذي أدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان وفاقم حدة العنف بين الجانبين.

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