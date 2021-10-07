مقتل 16 عسكريا في هجوم بوسط مالي

بامكو 06 أكتوبر 2021 (وال) -قتل (16) عسكريا، وجرح (10) آخرون، اليوم الأربعاء، في هجوم وقع في وسط مالي، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وكان جيش مالي أعلن في وقت سابق مقتل (5) عسكريين على الأقل، وجرح (8)، إلا أن مسؤولا طبيا يعمل في وسط مالي قال إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى (16) فيما الجرحى (10) في صفوف الجيش، وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه الحصيلة الجديدة.

و أدان مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، هجوما استهدف قافلة للبعثة الأممية في مالي “مينوسما”، تسبب بمقتل جندي، وطالب بتحقيق “عاجل” في الحادث.

كما أعلنت الأمم المتحدة، السبت الماضي، مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة (4) آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال مالي.

ودعا مجلس الأمن في بيان، “حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة”.

يشار أن البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، تماما كما الجيش المالي، هدفا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة.(وال بامكو) س خ.

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