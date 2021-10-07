موندو: تعطل مفاوضات تجديد روبيرتو مع برشلونة

سيرجي روبيرتو

تعطلت مفاوضات تجديد لاعب برشلونة الإسباني سيرجي روبيرتو مع فريقه بعدما كان مقررا إعلان التجديد في وقت سابق الشهر الماضي.

خلال مؤتمر تقديم لوك دي يونج في 7سبتمبر، شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة أن المفاوضات مع روبيرتو اكتملت ومن المنتظر أن يتم التوقيع خلال أسبوع.

برشلونة تعرض بعدها للهزيمة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ظهرت خلالها صافرت الاستهجان واضحة على سيرجي روبيرتو الذي غادر ملعب المباراة بين الشوطين.

لم يتم الحديث بين الطرفين فيما يخص توقيع العقود الجديدة من وقتها.

بحسب موندو ديبورتيفو، فإن أحد الأشخاص في إدارة النادي يرى أنه برغم تخفيض راتب اللاعب في العقد الجديد فإنه ما زال كبيرا مع كونه لاعب غير أساسي.

الفترة الأخيرة شهدت تواجد الثلاثي بيدري وجافي ونيكو في وسط الملعب وهو ما يقلل من فرص روبيرتو في التواجد بشكل مستمر.

موندو أشارت إلى أنه حال استمرار الوضع على هذا الشكل فإن نهاية روبيرتو مع برشلونة قد اقتربت.

اللاعب الذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر سيتي الصيف الماضي.

لعب روبيرتو 312 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 37 آخرين.