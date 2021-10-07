الدولار يستقر قرب قمة 14 شهرا مقابل اليورو

واشنطن 07 أكتوبر 2021 (وال) -استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في (14) شهرا مقابل اليورو، إذ زادت احتمالات اتخاذ المركزي الأمريكي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقرت العملة الأمريكية عند (1.15525) دولار لليورو، بعد أن ارتفعت إلى (1.1529) دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل (94.252) نقطة، بعد ارتفاع بما يقرب من (0.5) بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.

أما العملات الرقمية، فقد حلقت عملة “البيتكوين”، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند (55800) دولار أمس، وكانت في أحدث التعاملات عند حوالي (54776) دولارا.(وال واشنطن) س خ.

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