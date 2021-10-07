المعارضة الإيرانية: برنامج طهران “للطائرات بدون طيار” تهديد دولي متزايد

حذر مسؤولون من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أن برنامج الطائرات بدون طيار الذي تتوسع فيه إيران يشكّل تهديدًا متزايدًا ليس فقط لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا للغرب.

وقال علي رضا جعفر زاده ، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن البرنامج يشمل ثمانية مواقع إنتاج وتجميع في جميع أنحاء إيران تتلقى قطع غيار ومواد من دول أجنبية.

وأضاف: الطائرات بدون طيار ، استخدمت لمهاجمة العديد من الأهداف الغربية في مناطق الصراع مثل سوريا والعراق، وكذلك أهداف في لبنان والمملكة العربية السعودية.

وأردف “زاده”: طهران تزود ميليشيا الحوثي في اليمن بالطائرات المسيرة التي تعد الأسلحة الأساسية المستخدمة في حملتها الإرهابية ضد أهداف في المملكة العربية السعودية.

وتابع: برنامج الطائرات بدون طيار له غرض واحد فقط وهو زعزعة استقرار المنطقة وخلق الفوضى، وهناك ثماني صناعات في إيران متورطة في “تمويه” إنتاج طائرات بدون طيار مسلحة.

وقال “زاده”: كثف النظام الإيراني بالفعل جهوده وأمواله وموارده لبرنامج الطائرات بدون طيار لزعزعة استقرار المنطقة. تم إنفاق مليارات الدولارات على الطائرات بدون طيار والصواريخ ، وتحت قيادة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيكتسب هذا البرنامج أهمية أكبر.

وأضاف: برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو “سلاح النظام الأساسي للإرهاب” ، يديره فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

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