الهلال الأحمر الليبي: انتشال جثث 17 مهاجرا من عرض البحر

الزاوية 07 أكتوبر 2021 (وال) -ذكر الهلال الأحمر الليبي، إن ما لا يقل عن (17) جثة، على الأرجح لمهاجرين متجهين إلى أوروبا، انجرفت إلى الشاطئ في غرب ليبيا.

و أعلن فرع الهلال الأحمر بمدينة الزاوية إنه تم العثور على الجثث يوم الثلاثاء بالقرب من المدينة الواقعة غربي ليبيا، وتم تسليمها للسلطات لدفنها.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنه تم الإعلان عن وفاة أكثر من (1100) مهاجر، أو يفترض أنهم لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب، وتحطم السفن قبالة الساحل الليبي حتى الآن من هذا العام.

كما بدأت الجهات الصحية الليبية في تطعيم المهاجرين، ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت ليبيا عن أكثر من (34400) حالة إصابة بـكوفيد-19، و(4720) حالة وفاة، ولكن من المحتمل أن يكون العدد أعلى بكثير بسبب الاختبارات المحدودة كما هو الحال في البلدان الفقيرة الأخرى.(وال الزاوية) س خ.

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