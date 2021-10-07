مصرع 20 شخصًا على الأقل إثر زلزال ضرب جنوب باكستان

قال مسؤولون حكوميون إن نحو 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، عندما ضرب زلزال جنوب باكستان في الساعات الأولى من صباح الخميس، بينما كان الناس نائمين.

ولقي العديد من الضحايا حتفهم عندما انهارت الأسقف والجدران بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجة في إقليم بلوشستان؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، حيث أُجبر العاملون في مجال الصحة على علاج الجرحى باستخدام المصابيح الكاشفة.

وكانت المنطقة الأكثر تضررًا هي مدينة هارناي الجبلية النائية، حيث أعاق الافتقار إلى الطرق المعبدة والكهرباء وتغطية الهاتف المحمول، رجال الإنقاذ.

وقال وزير الداخلية في بلوشستان مير ضياء الله لانغاو: “تلقينا معلومات عن مصرع 20 شخصًا بسبب الزلزال”.

وقال سهيل أنور هاشمي، وهو مسؤول حكومي إقليمي كبير، لوكالة “فرانس برس” إن امرأة وستة أطفال من بين 20 قتيلاً ، مضيفا أن “أكثر من 200 شخص أصيبوا”.

وأضاف: “سنرسل قريبا طائرات مروحية إلى المنطقة للمساعدة في دعم عملية الإنقاذ وإجلاء الجرحى”.

وحذّر نصير نصار ، رئيس هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في بلوشستان، من أن عدد الضحايا قد يرتفع.

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