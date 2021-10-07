الحصيلة اليومية الأكبر هذا العام.. روسيا تسجل 27.550 إصابة بـ”كورونا”

أبلغت روسيا عن 27.550 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد -19″، اليوم الخميس ، وهي أكبر حصيلة ليوم واحد تسجلها هذا العام، وسط حالة من القلق دفعت المسؤولين إلى حثّ الناس على المسارعة بالتطعيم.

وقالت فرقة العمل الحكومية المعنية بمعالجة تداعيات “كورونا” إن 924 شخصًا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بفيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم يقترب من العدد القياسي المسجل في يوم واحد خلال هذا العام.

من ناحية أخرى، أزالت الحكومة البريطانية ثلاث دول عربية من قائمة الدول التي تنصح بعدم السفر إليها كجزء من الاحتياطات البريطانية بشأن فيروس “كورونا”.

تعد الجزائر وجزر القمر وجيبوتي من بين 30 دولة شُطبت من “القائمة الحمراء” للدول التي حددتها وزارة الخارجية والتي تحذر من ضرورة تجنب السفر إليها باستثناء السفر الضروري.

يعني القرار أن تأمين السفر سيكون متاحًا مرة أخرى للبريطانيين الذين يرغبون في السفر إلى هذه البلدان، حيث تستخدم شركات التأمين التوجيه الحكومي في تقرير ما إذا كانت ستعرض أو تستبعد تغطية لوجهات معينة.

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