“سيمنس” تُطلق أول مشروع متكامل للطاقة في السعودية

أعلنت شركة “سيمنس” للطاقة العالمية استكمالها أول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام شرق السعودية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت الشركة أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يفوق 115 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التشغيلية والمحلية لقطاع الطاقة.

وأضافت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية.

وشارك وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مراسم افتتاح المشروع، الذي يمتد على مساحة 75 ألف كيلومتر مربع، ويضمّ 300 موظف.

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