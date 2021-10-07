قائد إيريني: العملية جزء من مسار متوافق عليه في مؤتمر برلين 1

روما 07 أكتوبر 2021 م ( وال)- صرح قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الأدميرال سيتفانو توركيتو، إن المهمة جزء من عملية تنطوي على مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين 1 في بداية 2020.

وقال توركيتو – في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية الخميس – إن هذا المسار؛ يُمثل النهج الأوروبي لحل النزاع طويل الأمد في ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ حظر الأسلحة والمساهمة في تنفيذ تدابير الأمم المتحدة، في منع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأنشطة التهريب .

وأضاف توركيتو أن عملية إيريني ستُواصل العمل لبناء القدرات وتدريب خفر السواحل الليبي، وضمان الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، والبقاء على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية .(وال)

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