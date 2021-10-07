روسيا: موسكو تعتزم تقديم مساعدات إنسانية إلى كابول

المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان زامير كابولوف

أعلن المبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف اليوم /الخميس/ أن موسكو ستقدم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، مؤكدا أن المناقشات جارية بشأن إتمام عملية التسليم.

وقال كابولوف – في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية – إن روسيا تعمل على تقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، مٌشيرًا إلى أن الأمر ما زال قيد الإعداد.

يُذكر أن المبعوث الروسي إلى أفغانستان صرح – في وقت سابق اليوم – بأن موسكو ستدعو ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما استولت على العاصمة كابول، ودخل مقاتليها القصر الجمهوري، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد. وتتزامن هذه التطورات المتلاحقة، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي. كما أعلنت في 7 سبتمبر الماضي تشكيل حكومة جديدة.