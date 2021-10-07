ليبيا نيوز

العباسي: مساعدات وشيكة من دول صديقة في طريقها لدعم تونس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الخميس، أن هناك مساعدات متوقعة من عدة دول صديقة لتونس في طريقها لدعم تونس في الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، دون الإعلان عن هوية الدول تلك الدول.

وسبق وأن حذر البنك المركزي من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية، سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وسيضعف قيمة الدينار التونسي.

وتقدر احتياجات تونس حتى نهاية العام بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، وهو المبلغ اللازم لتغطية العجز في الميزانية

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قناة 218 الليبية

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