الرئيس اليمني يوجه بتقديم الدعم العاجل لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة بحضرموت

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، بتقديم الدعم السريع والعاجل للأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية التي شهدتها محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها هادي، مع قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة بذل كل الجهود لإنقاذ ومساعدة العالقين وتقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين والنازحين والوقوف على الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت عددًا من مناطق المحافظة واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة.

وأكد سكان محليون، أن السيول تسببت في تضرر العديد من المنازل والممتلكات في مدينة المكلا، وانقطاع التيار الكهربائي وجرف العشرات من السيارات وقطع الطرقات.

وبحسب السكان، لا توجد حتى الآن خسائر بشرية جراء السيول.

وتأثرت بعض مدن محافظة حضرموت، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ مساء الأربعاء الماضي، جراء تأثيرات إعصار “شاهين” الذي ضرب سلطنة عُمان المجاورة للبلاد، فيما يتواصل هطول الأمطار في عدد من المحافظات حتى الآن.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية، الأربعاء الماضي، تحذيرًا من تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي جراء الرطوبة التي خلفها إعصار “شاهين”، مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية.